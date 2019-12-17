Милованов объяснил, почему не падают цены при укреплении гривни

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованов разъяснил почему не уменьшаются цены на товары при укреплении курса доллара. Об этом он написал в Facebook.

«За год курс доллара усилился на 12% (ноябрь 2019 года к ноябрю 2018 года). За это же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно», – написал Милованов.

При этом министр заявил, что существует и много других факторов, влияющих на цены.

«Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям. то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной», – сообщил он.

Министр опубликовал таблицы, где проиллюстрированы товары на которые больше всего выросли и упали цены.

Фото: Тимофей Милованов / Facebook

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Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Официальный курс гривны к доллару 17 декабря составил 23,49 грн/$.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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