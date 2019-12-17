Шестилетнему сыну Рудковской уготована печальная участь Зверева

Сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, шестилетнего Сашу, можно смело назвать звездой. Мальчик постоянно попадает в светские хроники, появляется на обложках глянцевых журналов, участвует в показах мод.

Ребенок с ранних лет занимается фигурным катанием и уже

добился немалых успехов в этом виде спорта. В будни шестилетка начинает

тренироваться в девять утра, в полдень делает полуторачасовой перерыв на обед и

дневной сон. После этого ребенка вновь ждут тренировки, которые продолжаются до пяти

вечера. Также Гном Гномыч (так нежно называют малыша дома) выступает в ледовом

шоу своего отца «Золушка», где катается наравне со взрослыми фигуристами.

Отметим, что шестилетний Саша помогает зарабатывать не только

папе, но и маме. Плющенко-младший снимается для реалити-шоу «ЯнаСупер». Камеры

неустанно следят за передвижениями Яны Рудковской, ее супруга и младшего сына.

По мнению кандидата психологических наук Елены Яриковой, насыщенный

тренировочный график вкупе с постоянным нахождением под прицелом телекамер

может не лучшим образом сказаться на здоровье сына Яны Рудковской. Психика

ребенка еще недостаточно крепка, чтобы вынести такие испытания.

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Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 4 Дек 2019 в 8:59 PST

В пример эксперт привел приемного сына стилиста и шоумена Сергея

Зверева – Сергея Зверева-младшего. Много лет назад звезда и его отпрыск

снимались в реалити-шоу «Полный фэшн».

Чрезмерное внимание оставило негативный след на ребенке знаменитости. Сергей-младший, став взрослым, открыто говорил об этом прессе.

«Нужно меньше внимания маленькому ребенку, потому что

психика несовершенна у ребенка. Можно взять в пример сына Сергея Зверева,

который пострадал из-за того, что его везде водили, и он к этому вниманию

привык. Надо сказать, что у ребенка должно быть детство, а любые телесериалы –

это уже работа. Когда детство превращается в работу – это уже не детство. Мне

бы хотелось, чтобы Яна гораздо меньше Гном Гномыча к этому привлекала. Ребенок и

так достаточно занят, он у них и в секции различные ходит», – сказал эксперт в

беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.

Напомним, отношения Сергея Зверева с сыном оставляют желать лучшего.

Шоумен недоволен тем, какой путь выбрал для себя его наследник. Зверев-младший

не задерживается ни на одной работе и создал семью с девушкой с криминальным

прошлым. Молодой мужчина зарабатывает походами на ток-шоу, где делится

скандальными подробностями своей жизни.

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Публикация от ЮЛИЯ ЗВЕРЕВА® (@zvereva_julia_) 23 Янв 2019 в 9:39 PST

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