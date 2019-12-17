Шестилетнему сыну Рудковской уготована печальная участь Зверева

17.12.2019, 20:12, Разное

Сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, шестилетнего Сашу, можно смело назвать звездой. Мальчик постоянно попадает в светские хроники, появляется на обложках глянцевых журналов, участвует в показах мод.

Ребенок с ранних лет занимается фигурным катанием и уже
добился немалых успехов в этом виде спорта. В будни шестилетка начинает
тренироваться в девять утра, в полдень делает полуторачасовой перерыв на обед и
дневной сон. После этого ребенка вновь ждут тренировки, которые продолжаются до пяти
вечера. Также Гном Гномыч (так нежно называют малыша дома) выступает в ледовом
шоу своего отца «Золушка», где катается наравне со взрослыми фигуристами.

Отметим, что шестилетний Саша помогает зарабатывать не только
папе, но и маме. Плющенко-младший снимается для реалити-шоу «ЯнаСупер». Камеры
неустанно следят за передвижениями Яны Рудковской, ее супруга и младшего сына.

По мнению кандидата психологических наук Елены Яриковой, насыщенный
тренировочный график вкупе с постоянным нахождением под прицелом телекамер
может не лучшим образом сказаться на здоровье сына Яны Рудковской. Психика
ребенка еще недостаточно крепка, чтобы вынести такие испытания.

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Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 4 Дек 2019 в 8:59 PST

В пример эксперт привел приемного сына стилиста и шоумена Сергея
Зверева – Сергея Зверева-младшего. Много лет назад звезда и его отпрыск
снимались в реалити-шоу «Полный фэшн».
Чрезмерное внимание оставило негативный след на ребенке знаменитости. Сергей-младший, став взрослым, открыто говорил об этом прессе.

«Нужно меньше внимания маленькому ребенку, потому что
психика несовершенна у ребенка. Можно взять в пример сына Сергея Зверева,
который пострадал из-за того, что его везде водили, и он к этому вниманию
привык. Надо сказать, что у ребенка должно быть детство, а любые телесериалы –
это уже работа. Когда детство превращается в работу – это уже не детство. Мне
бы хотелось, чтобы Яна гораздо меньше Гном Гномыча к этому привлекала. Ребенок и
так достаточно занят, он у них и в секции различные ходит», – сказал эксперт в
беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.

Напомним, отношения Сергея Зверева с сыном оставляют желать лучшего.
Шоумен недоволен тем, какой путь выбрал для себя его наследник. Зверев-младший
не задерживается ни на одной работе и создал семью с девушкой с криминальным
прошлым. Молодой мужчина зарабатывает походами на ток-шоу, где делится
скандальными подробностями своей жизни.

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Публикация от ЮЛИЯ ЗВЕРЕВА® (@zvereva_julia_) 23 Янв 2019 в 9:39 PST



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