В Германии назвали имя высланного российского дипломата

17.12.2019, 20:12, Новости дня

Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.

Суцкий якобы был заместителем военного атташе при посольстве РФ в Берлине, а его задачами, как утверждает Bild, было лоббирование проекта «Северный поток – 2» с помощью немецких чиновников, информирует Focus.

Утверждается, что Суцкому 35 лет. Он учился в Московском горном университете, после чего перешел в Академию российской военной службы. При этом СМИ заявляют, что он оставался жить в общежитии горного университета – это якобы стандартная практика ГРУ для сотрудников, которых затем отправят за рубеж под дипломатическим прикрытием.

Суцкий, как утверждают СМИ, «попал под прицел» немецких спецслужб в июле из-за того, что вступил в контакт с экс-кандидатом от ХДС Салахдином Кобаном. Через него, как утверждает Bild, Суцкий и должен был лоббировать интересы российского газового проекта в Германии.

Издание насчитало не менее трех встреч Суцкого и Кобана, последняя – в октябре. Кобан подтвердил факт встреч с россиянином, не предоставив информацию по темам разговора.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что РФ якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Россия по принципу взаимности решила объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Берлин счел высылку немецких дипломатов «неоправданной».



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