Наука: Дружба продлевает жизнь

Психологи, медики и зоологи регулярно напоминают нам о том, что одиночество – это плохо, а дружба – хорошо. Дело не только в том, что друг может прийти на помощь в трудную минуту.

Социальная изоляция, как показывают многочисленные исследования, плохо сказывается на иммунитете, плохо влияет на нейроны мозга и вообще вредит организму в целом.

Многолетние наблюдения сотрудников Эксетерского университета за макаками-резусами лишний раз подтверждают пользу от дружбы: самки макак, у которых были близкие подруги, жили дольше остальных. Причём чем сильнее была социальная связь между самками, тем больше шансов выжить у них было: у макак с самой крепкой дружбой вероятность смерти в течение года была на 11% меньше.

Однако исследователи оценивали не только дружбу между отдельно взятыми особями; они также сравнивали такую дружбу с более широкой социальной жизнью – например, когда у макаки вообще есть много хороших знакомых, или когда макака общается не только в пределах своей подгруппы (своего дружеского кружка), но и с другими подгруппами. Наконец, у макак оценивали, насколько они участвуют в общей взаимной деятельности – например, насколько активно они чистят шерсть друг другу (тут нужно подчеркнуть, что участвовать в груминге, то есть во взаимных гигиенических процедурах, вроде чистки шерсти и пр., можно и без близкой дружбы).

В статье в Proceedings of the Royal Society B говорится, что наибольший выигрыш в смысле продления жизни давал именно близкая дружба. Просто большое число социальных связей в этом смысле было менее выгодно, хотя макаки с большим числом знакомых всё же жили дольше, чем те, кто жил с меньшим числом друзей. Наконец, общение с особями из других подгрупп и участие в социальных ритуалах никакого плюса в продолжительности жизни не давали. Иными словами, поверхностные знакомства, тем более за пределами своего круга, и формальное выполнение социальных ритуалов – не то, на что макакам следует разменивать свою жизнь.

Как именно дружба помогает макакам выживать, авторы работы не уточняют. Возможно, близкие друзья помогают снять стресс; а возможно, всё более прозаично – ведь с близким другом проще договориться, чтобы отнять еду у кого-нибудь более одинокого, чем ты.

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