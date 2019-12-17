Галкин удивил Ирину Салтыкову снимком в костюме

На днях Максим Галкин разместил в Instagram снимок в трико, после чего ему захотелось примерить классический костюм. Таким образом телеведущий удивил Ирину Салтыкову.

Супруг Пугачевой решил доказать подписчикам своего аккаунта, что в его гардеробе имеются не только тренировочные штаны, но и белые рубашки, пиджаки и брюки. В качестве подтверждения Галкин опубликовал свежую фотографию, на которой позировал в вечернем костюме. «Вчера вернулся домой, весь такой при параде…» — подписал снимок шоумен. Примечательно, что сюжет не оставила без внимания певица Ирины Салтыкова. Она похвалила юмориста и назвала «красавцем».

Кроме этого, снимок Галкина удивил супругу Валентина Юдашкина Марину. Она сравнила комика со знаменитым киноперсонажем – агентом «007» Джеймсом Бондом. «Про себя все знаешь, что в трениках, что в смокинге красавэлло!!» — написал Игорь Гуляев, высказав также восхищение невероятною дверью.

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