Гузеева бросила новорожденного сына и отправилась гулять с подругами

Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!» пояснила зрителям о прошлых ошибках. По словам телеведущей, в свое время она бросила новорожденного сына и отправилась гулять с подругами.
В новом выпуске телешоу знаменитость призналась: в молодости она не была примерной матерью и супругой. Сразу после появления на свет старшего ребенка Георгия она решила отметить это событие. Как сказала Гузеева, она собрала подаренные на свадьбу деньги и купила себе кольцо. При этом будущая сваха РФ не позаботилась о своем муже, близких и новорожденном наследнике. Она оставила сына с его отцом и бабушкой. «Позвонила подружке и сказала: «Накрывай стол, я еду»», — отметила актриса.
Сейчас Гузеева честно рассказывает: в то время она не хотела заботиться о мальчике. Когда она ушла гулять с подругами, мать звонила и просила дочь вернуться домой, поскольку малыш плакал. В результате артистка поехала к сыну, но лишь по той причине, что из-за скопившегося в груди молока ей стало плохо.
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