Здоровье: Продают ли органы умерших людей в морге?

Продают ли органы умерших людей в морге?

Многих людей интересует вопрос, что происходит с органами умерших людей, попавших в морг, возможна ли их продажа судмедэкспертами или патологоанатомами.

Согласно федеральному закону от 1992 года «О трансплантологии органов и тканей человека», пересадка органов человеку возможна и от живых и от умерших доноров.

Примечательно, что в России примерно половина всех пересадок происходит от умерших доноров. Но эта процедура возможна только сразу после констатации биологической смерти пациента.

Но чтобы труп попал в морг, должно пройти определенное время, чаще всего это более 2-х часов.

Если смерть человека произошла вне больничных стен, на улице или дома, то необходимо ждать приезда скорой медицинской помощи, чтобы врач констатировал биологическую смерть.

Затем время проходит за ожиданием вызова сотрудников полиции, иногда и следственно-оперативной группы, а также оформлением документов.

Транспортировка трупа в морг также занимает определенное время. В связи с тем, что рабочий день судмедэксперта ограничен, вскрытие может переноситься на следующий день.

Если смерть пациента происходит в стационаре, то его тело направляют в больничный морг, где врач-патологоанатом назначает день и время вскрытия, как правило также не сразу.

Важно понимать, что ткани и органы трупа подвергаются аутолизу- самоперевариванию, уже после момента наступления биологической смерти. Разные органы могут просуществовать до «процесса умирания» разное количество часов. Так, сердце после смерти человека может прожить до 1,5 часов, почки и печень- до 3-4 часов.

Поэтому когда производится вскрытие врачом, органы умершего уже подвергаются аутолизу и становятся непригодными для пересадки.

Соответственно, все подозрения о возможной продаже органов трупов в морге, беспочвенны.

Источник: Самое актуальное в медицине

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