Участница шоу «План Б» показала приватное видео со свидания с Батрутдиновым

Встреча прошла в московском парке имени Горького. Молодые люди, несмотря на погоду за окном, выбрались отдохнуть и закрыть сезон катания на скейтборде. По всей видимости, они неплохо провели время, чем Маргарита и поделилась с подписчиками.

«Вы много спрашиваете общаемся ли мы с Тимуром после возвращения с Бали) Так вот держите кусочек нашего теплого вечера✨ В тот день мы закрыли скейтерский сезон прогулкой в любимом парке Тимура)» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написала девушка на личной странице в социальной сети «Инстаграм». ⠀

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Публикация от РИТА КОШКИНА (@rita.kosh) 17 Дек 2019 в 6:16 PST

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