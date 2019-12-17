В Татарстане арестовали полицейского, обвиняемого в содержании местного жителя в рабстве

17.12.2019, 19:56, Разное

Советский суд Казани 15 декабря арестовал до 9 февраля полицейского Динара Гафиятова, обвиняемого в использовании рабского труда на ферме своего отца. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевшего.

О похищении и содержании на ферме житель села под городом Нурлат на юге Татарстана Идрис Садыков рассказывал летом. По его словам, вечером накануне Дня победы оперуполномоченный Нурлатского ОМВД Гафиятов задержал его по подозрению в ограблении магазина и в ночь вместе с братом Ленаром увез на ферму к своему отцу.

Садыков вспоминал, что до побега провел на ферме около трех недель: его держали в сарае, регулярно били и заставляли ухаживать за быками и коровами. Оперативник за побег угрожал повесить на него преступление, а за отказ чистить туалет ему ошпарили руки кипятком. Гафиятова обвиняют в превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК).

Источник: Новая газета



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