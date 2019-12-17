В Татарстане арестовали полицейского, обвиняемого в содержании местного жителя в рабстве

Советский суд Казани 15 декабря арестовал до 9 февраля полицейского Динара Гафиятова, обвиняемого в использовании рабского труда на ферме своего отца. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевшего.
О похищении и содержании на ферме житель села под городом Нурлат на юге Татарстана Идрис Садыков рассказывал летом. По его словам, вечером накануне Дня победы оперуполномоченный Нурлатского ОМВД Гафиятов задержал его по подозрению в ограблении магазина и в ночь вместе с братом Ленаром увез на ферму к своему отцу.
Садыков вспоминал, что до побега провел на ферме около трех недель: его держали в сарае, регулярно били и заставляли ухаживать за быками и коровами. Оперативник за побег угрожал повесить на него преступление, а за отказ чистить туалет ему ошпарили руки кипятком. Гафиятова обвиняют в превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК).
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Диетолог пояснила о пользе и вредных свойствах круп. По словам Елены Соломатиной, употребление белого риса и манки представляет опасность для здоровья. Как сказала специалист, овсянка и гречка лучше остальных продуктов этого вида подходят для дневного рациона. Овсяная каша обладает большим количеством необходимых элементов для лечения кишечника и сохранения организма в нормальном весе. Речь идет о […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Беременная жена Джигана пожаловалась на жуткие отеки / 13 ноября
- «Проститутка»: Самбурская не сдержалась после нападок / 14 ноября
- Мнение: «Пешком в космос»: Конгресс США запретил американским астронавтам летать на российских «Союзах» / 16 ноября
- Японские коммунисты призвали объявить Курильские острова частью страны / 15 декабря
- Мнение: Стратегия ухода США из Сирии / 27 октября
- Цирк уехал — клоуны свободны! / 15 ноября
- «Каждый год стабильно умираю»: Галустян напугал народ в свой юбилей / 26 октября
- Эксперты порекомендовали меню для новогоднего застолья / 13 декабря