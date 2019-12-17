МИД Украины вернуло в свою структуру дипломата Марущинца, которого уволили из-за антисемитизма

Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру дипломата Василия Марущинца, который был уволен из-за антисемитизма. Об этом 17 декабря сообщило издание «Українські Новини» со ссылкой на МИД.
Кроме того, ведомство выплатило дипломату сумму среднего заработка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 тыс.184 грн.
До 31 мая 2018 года Марущинец был консулом Украины в немецком Гамбурге. Его уволили из-за скандала, который разгорелся после того, как блогер Анатолий Шарий снял на видео открытую для друзей хронику пользователя «Василий Марущинец» в Facebook. На его странице были опубликованы записи «Смерть антифашистам», «Жиды объявили войну Германии еще в марте 1934 года», «Быть фашистом – почетно». Против дипломата открыли дисциплинарное производство, на время расследования его отозвали из Гамбурга.
Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что антисемитам нет места в МИД.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Марущинца должны были уволить еще в 2004 году. «Знал его раньше – настоящее ничтожество! Не судите об Украине по таким людям, как он», – призвал дипломат.
Марущинец оспорил свое увольнение. В ноябре 2019 года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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