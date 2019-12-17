Нардеп Деркач заявил, что Пинчук был агентом КГБ, представители бизнесмена отрицают это

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил 17 декабря, что украинский бизнесмен Виторк Пинчук в 1987 году «собственноручно» написал агентурную подписку о согласии «добровольно оказывать помощь органам КГБ».

Деркач опубликовал фото документа в Facebook. В подписке сказано, что ее автор берет агентурный псевдоним «Валерий». На пресс-конференции, которую сегодня транслировало агентство «Интерфакс-Украина» нардеп заявил, что это оригинал документа.

Несколько дней назад к нам обратились коллеги! (делаю акцент) Виктора Михайловича Пинчука по работе в Днепропетровском… Posted by Андрей Деркач on Teisipäev, 17. detsember 2019

Пинчук якобы намерен в ближайшее время покинуть территорию Украины, утверждает Деркач.

«Как сообщили нам журналисты-расследователи, в данный момент Пинчук закрывает свои структуры в Украине, в том числе ликвидирует Фонд Виктора Пинчука… По всем косвенным признакам Виктор Пинчук собирается покинуть Украину. Сейчас он активно выводит активы и подчищает хвосты… Есть все основания предполагать, что это попытка замести коррупционные следы и попытка спасти от международного скандала себя и что, самое главное, своих американских друзей топ-политиков», – заявил нардеп.

Он считает, что правоохранители должны расследовать деятельность Фонда Виктора Пинчука, в частности – финансирование им в 2015 году фонда кандидата в президенты США от Деомкратической партии Хиллари Клинтон. Деркач, ссылаясь на данные французски-журналистов-расследователей, утверждает, что размер взноса в фонд Клинтон, который якобы сделал Пинчук, составляет $29 млн.

По словам нардепа, украинские правоохранители открыли уголовное производство по этому факту по его заявлению. Он заявил, что средства, якобы перечисленные Пинчуком в фонд Клинтон, могли быть незаконно выведены из Украины.

Деркач отметил, что это дело «подтверждает необходимость» создания международной группы «Стоп коррупция. Друзья Украины». Он обсуждал вопрос организации этой группы с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киеве 5 декабря.

Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука в комментарии «Громадському» заявила, что все заявления Деркача «без исключения являются чистой выдумкой и провокацией, как против фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука.

Пинчук – украинский бизнесмен, меценат и политик , собственник металлургической компании «Интерпайп». Он является вторым в списке богатейших украинцев, составленный журналом НВ в октябре 2019 года.

В 2015 году газета The Wall Street Journal сообщала, что Пинчук перечислил в фонд экс-президента США Билла Клинтона $8,6 млн. Журналисты издания Newsweek тогда отмечали, что согласно документам, которые они изучили, в 2011 и 2012 годах компания «Интерпайп», принадлежащая бизнесмену, имела контракты с Ираном, находящимся под санкциями США. Деловые отношения с иранскими компаниями могли стать причиной попадания «Интерпайпа» в санкционный список, но не стали. Издание связывает это с тем, что Госдеп США в это время возглавляла супруга Клинтона Хиллари.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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