Вскрылась подноготная грызни Водонаевой и Бони

Кандидат психологических наук Елена Ярикова в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым объяснила, почему Водонаева и Боня

не могут отстать друг от друга.

«Бывают женщины

настолько злопамятные. И они еще подогревают эту ненависть, зависть друг к

другу. Они тем самым делают себе рейтинг… Вообще, конечно, обе красивые, обе

неглупые, очень умные женщины, обе умеют себя подать в обществе, обе по-своему

счастливы. У обеих женщин свои какие-то проблемы. Давно бы уже этот конфликт

можно было закрыть, забыть и не вспоминать. Но есть одно но: женское соперничество,

которое не дает спокойно спать», – сказала Ярикова.

Елена отметила, что в своей практике встречала женщин,

которым давно под 70, дамы находятся в перманентном конфликте уже лет так 50. По

словам психолога, десятилетняя грызня Алены Водонаевой и Виктории Бони

закончится еще нескоро. Не исключено, что звезды шоу «Дом-2» будут выяснять отношения до гробовой доски.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 17 Ноя 2019 в 3:03 PST

«Как упустить возможность лишний раз вставить шпильку и

напомнить «подружке» о себе. Я не думаю, что они к чему-то придут. Если только,

чтобы наши с тобой выводы опровергнуть. Это было, есть и будет – женское

соперничество, женская ревность друг к другу. Хотя, в принципе, девчонкам пора

успокоиться. Все нормально и у той, и у этой. Нужно просто перелистнуть

страницу. Но они не могут закончить отношения, если они говорят и не упускают

возможность вставить шпильку, значит какая-то обида, какой-то червяк точит», —

рассудил психолог.

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 11 Дек 2019 в 12:23 PST

Напомним, не так давно Алена Водонаева призналась, что

именно она «слила» интимные фото Виктории Бони и Степана Меньщикова журналистам.

Светская львица сообщила, что таким образом отомстила «заклятой подруге». Много

лет назад Виктория, по словам Алены, рассказала репортерам о ее внематочной беременности.

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