Вскрылась подноготная грызни Водонаевой и Бони

Кандидат психологических наук Елена Ярикова в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым объяснила, почему Водонаева и Боня
не могут отстать друг от друга.
«Бывают женщины
настолько злопамятные. И они еще подогревают эту ненависть, зависть друг к
другу. Они тем самым делают себе рейтинг… Вообще, конечно, обе красивые, обе
неглупые, очень умные женщины, обе умеют себя подать в обществе, обе по-своему
счастливы. У обеих женщин свои какие-то проблемы. Давно бы уже этот конфликт
можно было закрыть, забыть и не вспоминать. Но есть одно но: женское соперничество,
которое не дает спокойно спать», – сказала Ярикова.
Елена отметила, что в своей практике встречала женщин,
которым давно под 70, дамы находятся в перманентном конфликте уже лет так 50. По
словам психолога, десятилетняя грызня Алены Водонаевой и Виктории Бони
закончится еще нескоро. Не исключено, что звезды шоу «Дом-2» будут выяснять отношения до гробовой доски.
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«Как упустить возможность лишний раз вставить шпильку и
напомнить «подружке» о себе. Я не думаю, что они к чему-то придут. Если только,
чтобы наши с тобой выводы опровергнуть. Это было, есть и будет – женское
соперничество, женская ревность друг к другу. Хотя, в принципе, девчонкам пора
успокоиться. Все нормально и у той, и у этой. Нужно просто перелистнуть
страницу. Но они не могут закончить отношения, если они говорят и не упускают
возможность вставить шпильку, значит какая-то обида, какой-то червяк точит», —
рассудил психолог.
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Напомним, не так давно Алена Водонаева призналась, что
именно она «слила» интимные фото Виктории Бони и Степана Меньщикова журналистам.
Светская львица сообщила, что таким образом отомстила «заклятой подруге». Много
лет назад Виктория, по словам Алены, рассказала репортерам о ее внематочной беременности.
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