«Если речь идет о передаче доли непрофильной организации, то это вообще лишено всякой логики» — экономист о планах передачи доли ЦБ в «Сбербанке» третьей стороне

В российском правительстве вновь рассматривают возможность передачи доли ЦБ в капитале «Сбербанка» третьей стороне — одной из госструктур, сообщили Reuters четыре источника.

Идею обсуждают на фоне того, что Центробанк — одновременно и мегарегулятор, и владелец контрольного пакета «Сбербанка».

В октябре замминистра финансов Алексей Моисеев назвал «довольно странным» то, что ЦБ владеет контрольным пакетом в Сбербанке. «В целом проблема понятна, она стоит, но пока решения проблемы мы не нашли», — сказал он.

«А какая альтернатива? Отдать долю в „Сбербанки“ частному капиталу — это тоже странно. К сожалению, эффективность управления многими отраслями частным капиталом не всегда дает высокую результативность, особенно в банковском секторе или в промышленности, например. Банковский сектор — это очень зарегулированное предприятие, которое строго соблюдает законы финансовой конъюнктуры и не требует каких-то специальных предпринимательских навыков. Банк полностью зависит от специфики государства, в первую очередь от ставки рефинансирования ЦБ, поэтому говорить о том, что „Сбербанк“ — это неэффективное предприятие можно с той только точки зрения, что это банковская монополия на огромный сектор денег. Но при этом этот банк не будет являться неэффективным.

Поэтому есть подозрения, что речь идет о какой-то потенциальной приватизации. Теоретически возможна новая волна приватизации. Потому что другие варианты не имеют прямой логики.

Если передавать долю „Сбербанка“ третьей стороне — одной из госструктур, здесь стоит вопрос только о том, что за организация. Минфин, Ростех? Если это какая-то профильная организация, то, возможно, она будет каким-то образом аудировать „Сбербанк“. Но если речь идет о передаче доли непрофильной организации, то это вообще лишено всякой логики», — отметил в разговоре с The Insider экономист Вячеслав Зайченко.

Позже во вторник первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что правовых оснований для передачи или отчуждения акций «Сбербанка» нет.

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