Гетто ОРДЛО готовится к реинтеграции с Украиной

ОРДЛО семимильными шагами готовится к реинтеграции с Украиной. Об этом говорят, шепчутся, об этом принимают законы, на этом планируют будущее.

То, что в следующем году ОРДЛО расширится до административных границ всей Луганской и Донецкой области и получит все, что требовал ранее Путин для «повстанцев Донбасса», выступая их адвокатом- я писала об этом –здесь уже никто не сомневается.

Слишком много людей из «верхушки» «республик» говорит об этом, слишком много изменений в ОРДЛО, говорящих об этом.

Что самое интересное, требований об отведении украинских войск и расширения ОРДЛО до административных границ Луганской и Донецкой областей, вы не найдете ни в Минских, ни в Нормандских, ни в «формуле Штайнмайера», ни в каких других документах.

В политике это называют личные гарантии, личные договоренности, кулуарные договоренности между лидерами стран. Это, практикуется и давно. Ну, я имею ввиду всякие кулуарные. Политика-это вообще дело мутное и имеет свое эзопов язык. Там, где на камеру «стороны взяли время подумать» там 100% может быть, «мы решили, но надо к этому тихо без волнений подвести плебс».

В политике нет прямой речи «я тебе такое устрою, гад ползучий», там есть «желтые жилеты», обстрелы соседней страны, теракты в твоей, покупка окружения и СМИ, компромат, закулисные интриги, лоббирование, взятки.

Именно поэтому сфере политики нужно быть даже не волком, а «чужим» вот со всем атрибутом раздвижных челюстей и бронированной кожи на теле.

Это люди, наивные люди, выросшие на фильмах про «бонда» ждут от политиков видимой и публичной «сдачи национальных интересов», то есть «зрады» видимой и осязаемой, которую можно скринить, просматривать, прослушивать, смаковать, негодовать тыча пальцем в видеоролик «ну, вот же, вот».

Ну, например, от Нормандской встречи ожидали, как минимум, что Президент Украины должен был на встрече поцеловать руку и туфлю Путину, подать ему ключ от Украины и весело сказать «та забирайте вы эту кемську волость, мон шэр Владимир Владимирович». Так как он этого не сделал, то все остальное не зрада и не сдача национальных интересов страны, можно выдыхать и готовить оливье.

Но, как бы там не молчали и не играли нами политики, все тайное становится явным, так как после договоренностей начинаются манипуляции социумом, подстройка социума под политическую необходимость, отвлечение внимания социума на что-то зловещее, чтобы более зловеще тихо голосонуть и пропихнуть в законы и Конституцию.

Так как всю грязную работу по подготовке страны или ее части к переменам, начинают делать люди, а значит, информация, хоть и дозированно, но начинает вытекать из всех политических щелей.

Именно это сейчас у нас и происходит. У нас, я уже имею ввиду не только мирные части Украины, но и оккупированные.

Перемены в ОРДЛО, говорящие о подготовке ОРДЛО к особому статусу настолько глобальны, что их не заметить трудно.

А вот Крым, Крым никто не будет трогать, поэтому там тишина. Он давно никого не интересует, и тема по «возвращению» Крыма давно закрыта.

На самом деле все договоренности проходят до официальных встреч, имеют кулуарный характер, и уже по факту мы видим вежливых и прилизанных лидеров наций, жмущих друг другу руки на камеры журналистов, что было до этого, знает лишь узкий круг людей, который знает и реальные принятые решения.

Охлосу и Демосу покажут нужную картинку, чтобы снять напряжение. Каждому классу социума сформируют новости по его ожиданиям, то есть таргетируют зрады и перемоги. Там, где нужно погасят, там, где нужно скроют, там, где нужно кинут правильный настрой.

Поэтому, не имея возможности на что-то повлиять и что-то изменить, я просто на правах фотографа войны, просто буду показывать читателям эти черно-белые фото зрад и перемог, вернее, перемен, которые вскоре накроют всех нас, как, как тьма накрыла когда-то ненавидимый прокуратором город.

В ОРДЛО приняты законы о «государственных» границах, которые по мнению жителей «республик» заканчиваются на административных границах Луганской и Донецкой областей.

Территория, которая сейчас ОРДЛО называется – «освобожденная территория республик». Территория, которая сейчас пока еще под юрисдикцией Украины (мирная территория областей) называется – «оккупированная Украиной территория республик».

«Республики» по этим «законам» получают официальное право претендовать на всю территорию областей для предоставления особого статуса в рамках «своей территории».

Закон про особый статус (официальное название Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей») действие которого после Нормандской встречи экстренно продлили еще на год, не имеет территориальной привязки, то есть «отдельные районе Луганской и Донецкой областей» в законе не имеют территориальных границ, не определены границами линии разграничения, не закреплены, как «ОРДЛО», что вполне вписывается в концепцию «административные границы Луганской и Донецкой областей», на которых настаивают в Кремле и в ОРДЛО.

Закон дает полную амнистию и полную власть «крепким хозяйственникам» ОРДЛО на их территории. То есть особый статус раздвигает полномочия местных властей «республик-особого статуса» до принятия ими своих законов, идущих вразрез в законодательством Украины.

Например, закон о том, что Моторола и Захарченко национальные герои Донбасса. Или «государственный язык Донбасса русский».

Так «республики», где в Уголовном кодексе узаконены уголовные преследования по национальному, религиозному или сексуальному признаку (ЛГБТ, гомосексуализм) смертная казнь (там действует УК УССР в редакции 1961 год) получают право без решения судов Украины осуждать и расстреливать жителей территории «особого статуса», требовать выдачи с других территорий Украины, осужденный в «республиках», то есть на территории «особого статуса».

Что помешает им потребовать выдачи по возбужденным там уголовным делам всех добровольцев «Донбасса», «Азова», «Айдара», «Правого сектора», служащих ВСУ? — а ничего!

Что помешает им очистить всю захваченную особым статусом территорию от инакомыслящих? -а ничего!

Что помешает им захватывать (похищать) по территории Украины людей и в границах «особого статуса» осуждать и расстреливать их за гомосексуализм, шпионаж, терроризм? — а ничего!

Если кто-то думает, что особый статус этих территорий принесет мир во всю Украину, он ошибется. Он ошибается настолько, что может потерять жизнь.

Не для того Путин добивается именно введения в действие этого самого «особого статуса»- Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»- чтобы дать Украине мир.

Мы получим Тортугу, гетто, которое будет де-юре Украина, де-факто ОРДЛО, с ненавистью, с предавшими нас и ненавидящими гражданами, милицией (в ОРДЛО нет армии, там армия называется «народная милиция», которая по закону станет просто МВД), судами, властью, финансируемое Украиной, вытягивающее на свои коррупционные проекты деньги из бюджета, а из украинцев выбивающее всех патриотов и активных граждан.

С помощью этого гетто, будет контролироваться вся Украина, и что самое главное, активная ее прослойка.

Ведь не просто так в МВД и штабе ВСУ заговорили о реинтеграции военных и совместном патрулировании МВД с «народной милицией республик».

Ой, не смешите меня и не ищите этого в строках закона. Есть такие нормы, как подзаконный акт, то есть постановления КМУ, решения РНБО, приказы МВД, решения местных органов власти.

И вот, если Майдан, то сейчас МВД и ВСУ единицы спорные, могут и не пойти разгонять митингующих, а вот совместные реинтеграционные бригады из тех, кто пожмет друг другу руки и скажет «мы всегда были один народ и братья, это Порошенко нас поссорил» — а именно этот посыл сближает сейчас «опочление Донбасса» и некоторый процент военнослужащих и добровольцев.

О том, что «война-это Порошенко», «Порошенко напал на Донбасс», «Порошенко зарабатывал на войне», «земля, которая пропахла Порохом, должна зазеленеть» нам рассказывают 5 лет. Люди уже живут этим. Местью. Мыслью. Надеждой, что войну можно прекратить убрав из политики Порошенко. Россия, как видите, уже давно исчезла из сферы врагов и оккупантов.

Очень хороший политический и психологический ход. Наш пост-советский народ, всегда будет выбирать врага народа, молиться на культ личности и оправдывать насилие. Всегда!

Поэтому вот такое управление социумом исторически оправдано и подтверждено. Наш народ можно не кормить, но дать поглазеть на расстрелы, пообсуждать посадки врагов народа, и дать шанс переложить все свои личные проблемы и залеты на врага, внутреннего, внешнего, но врага.

Так 70 лет жили граждане СССР. Поэтому дать толчок и вот, импринтиговые всходы полезли из душ советских людей. И это уже не остановить.

Смотрите, любые странные. Незаконные, и даже, открыто наглые действия власти и МВД тут же оправдываются социумом- «это были плохие патриоты, они же порохоботы, их можно расстреливать, хороших патриотов, которые за Зеленского не сажают, и не расстреливают, мы друзья власти, а они-враги народа».

Советский союз несется из нас, как птица-тройка, стремительно превращая нас в гетто.

Именно там строили ОРДЛО. Один к одному. Думаю, что ОРДЛО-это была такая лайт-программа России, чтобы посмотреть, можно ли из независимой Украины построить УСССР. Результат превзошел ожидания- можно! Нужно! Противостояния не будет!

Просто в 2014-м на уничтожение Украины пошли нагло и использовали объединяющие украинцев лозунги. Сейчас, когда за 5 лет в сознании украинцев появились «враг народа», «культ личности», когда общество оправдывает преступления «это сделал свой-нужно простить», «это сделала враг народа-расстрелять», когда причины войны и сам оккупант сохранился лишь в сознании меньшинства (вот их и выбрали жертвами, они опасны этой памятью), то разделять Украину можно смело и без сопротивления.

Там, где будет сопротивление, на помощь власти придут «правильные националисты», «правильные патриоты», совместные патрули — миротворцы из народа Донбасса и мызамировцев-украинцев.

Жители ОРДЛО за 5 лет получили столько ущемления прав и свобод, что в нормальной стране они бы уже и власть смели, и «республику». Но не люди-совки. Чем больше сужения прав и свобод, тем больше оправдания действий власти и разделения на своих и чужих.

У меня есть блат, я свой. А тебя расстреляли-ты чужой.

В ОРДЛО, когда русские начали грабить и насиловать мирное население, к ним просто примкнули местные жители. Вот осознайте это. Русские казаки насилуют, грабят и местные жители. Которые как бы должны были защищать свой край, просто примкнули к оккупанту и начали убивать, насиловать и грабить.

И когда на улицах хватали очередную женщину-девушку-девочку, то общество опускало глаза и говорило «сама виновата». Когда убивали предпринимателейи грабили дома, общество исступленно радовалось, и домародеривало то, что не унесли «опочленцы», и шипело- «правильно, богатых нужно раскулачивать, расстреливать, ишь чего, живут лучше, чем мы, забрать и поделить». Когда начали убивать за Украину, мову, религию, общество даже выдохнуло с облегчением- «значит, есть за что».

В ОРДЛО все преступления режима оправдываются обществом, поддерживаются обществом. Все!

Смертная казнь в ОРДЛО-это норма. Понимаете! Норма! Значит, есть за что. Здесь в любого можно ткнуть пальцем, назвать гомиком, шпионом, нациком, врагом народа, и расстрелять. И общество будет осуждать убитого- «сам виноват, значит, было за что, вот нас, нормальных людей, не хватают и не сажают в тюрьмы».

Общество так запрограммировано в СССР, что оно не может без гетто, и чем больше прикручивают винтики, тем больше общество начинает оправдывать тиранию.

Вспомните, как удивлялись люди сужению прав и свобод в ОРДЛО и тому, что люди против этого не восстают. А я писала- протесты в ОРДЛО не возможны. Ведь каждый житель ОРДЛО считает, что сужения чьи-то прав, это не сужение его прав. Что расстреляют кого-то, а не его, что донос напишет он, а не на него. Так жили в СССР. Так сейчас живут в ОРДЛО.

Вот, например, в ОРДЛО комендантский час, но шахты работают по сменам и шахтеров возят на работу по сменам, то есть де-факто и де-юре они нарушают комендантский час. Поэтому шахтеров «народная милиция» ловит и штрафует за нарушение комендантского часа.Уже шестой год. И никто не возмутился. Было человек 5 возмутившихся, их убили прямо в милиции, я писала об этом. Убили даже того, кто заступился за них, когда их били.

Шахтеры платят. Более того, записываются у милиции в долг, чтобы с зарплаты отдать штраф.

Зарплату в ОРДЛО задерживают и забастовок нет, и шахтеры несут из дома купленные при мирной Украине вещи-золото, чтобы расплатится с долгами с народной милицией за нарушение комендантского часа, чтобы иметь возможность ходить на работу.

Сейчас в ОРДЛО очередной этап подготовки территориик реинтеграции и особому статусу.

Цитата: «Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики об административных правонарушениях».

Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов отметил, что законом вносятся изменения в статьи 13.15 и 20.1 КоАП ЛНР.

Изменения предусматривают административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», – рассказал он.

Субъектами ответственности являются граждане, должностные и юридические лица, использующие средства массовой информации с нарушением установленных правил. Субъективная сторона такого деяния характеризуется умыслом, умышленными действиями при использовании средств распространения информации. Это и обуславливает необходимость при определении мер ответственности сочетать административный штраф с конфискацией предмета административного правонарушения», – добавил депутат.

Попов уточнил, что вносимые изменения предусматривают разграничение на административную и уголовную ответственность, которая осуществляется с учетом последствий правонарушения, совершаемого гражданами или должностными лицами, за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами, оскорбление представителей власти.

Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам. При этом понимание, что сеть Интернет запрещено использовать в целях совершения преступлений – сбыта наркотических веществ, распространения детской порнографии, мошенничества и других деяний – в обществе сформировано», – отметил он.

Таким образом, вводится ответственность за распространение в сети Интернет материалов, в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции Луганской Народной Республики и органам, осуществляющим государственную власть в Луганской Народной Республике», – подчеркнул Попов.

Парламентарий добавил, что принятым законом «закрепляются правовые гарантии против злоупотреблений свободой слова, которые могут создать угрозу государственной и общественной безопасности» (конец цитаты).

Это то, что я в начале статьи говорила о подзаконных актах местного самоуправления, право на которые по Закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» получают местные советы территории с особым статусом.

Вчитайтесь: «Субъектами ответственности являются граждане, должностные и юридические лица, использующие средства массовой информации с нарушением установленных правил. Субъективная сторона такого деяния характеризуется умыслом, умышленными действиями при использовании средств распространения информации. Это и обуславливает необходимость при определении мер ответственности сочетать административный штраф с конфискацией предмета административного правонарушения» — то есть завтра граждане любой территории Украины, критикующие власть «республик» могут быть осуждены по закону «республик -«особого статуса» и …

Ведь де-юре это будет Украина. И все законы ОРДЛО будут распространяться на всех граждан Украины.

Так у нас отобью охоту обсуждать жизнь в гетто, и избавят от лишней оргтехники.

Объединенно-реинтеграционные экипажи МВД…ну, вы поняли!

Кстати, меня всегда удивлял тот факт, что «республики» же в 2014-м были против всего украинского. Вот вообще против всего, и здесь развивали публично-научную мысль «Украины никогда не было». Потом, раз, и в «республиках» приняты УК УССР 1961 года, а все их «законы» просто законы Украины, в которых поменяли пару слов, заменив «Украина» на «республика».

В ОРДЛО нет ни одного закона из РФ. Они оказались слишком, как бы сказать, не толерантны для жителей ОРДЛО, если их вводить сразу, и не привычны, то есть могли показать всю неприглядность жизни на России.

А вот законы Украины, о защите прав потребителей, об обращениях граждан, о пенсионном обеспечении, о престижности шахтерского труда, горный закон, о льготах для почетных граждан города и многие другие, подошли.

То есть ОРДЛО никогда не апгрейдилось под РФ, только под УССР.

Так что, уважаемые граждане пока еще мирной Украины, читайте законы «республик», думайте, привыкайте, реинтеграция наступает!

Олена Степова

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