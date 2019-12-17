Боится, что сдадут? Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить для бывших сотрудников ФСБ запрет на выезд за границу до пяти лет.
Соответствующее ограничение может быть установлено со дня увольнения, о чем свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие меры будут вводиться в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных. А порядок принятия решений об ограничении выезда военнослужащих будет определять ФСБ.
Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас заявил ТАСС, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.
Соавтор законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев утверждал, что поправки вызваны «участившимися случаями откровенно враждебных действий и провокаций» со стороны иностранных государств в отношении РФ.
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