Боится, что сдадут? Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить для бывших сотрудников ФСБ запрет на выезд за границу до пяти лет.

Соответствующее ограничение может быть установлено со дня увольнения, о чем свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие меры будут вводиться в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных. А порядок принятия решений об ограничении выезда военнослужащих будет определять ФСБ.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас заявил ТАСС, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Соавтор законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев утверждал, что поправки вызваны «участившимися случаями откровенно враждебных действий и провокаций» со стороны иностранных государств в отношении РФ.





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