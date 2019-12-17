Мнение: «Европеец или американец удивятся». Аргентинцы о России

Этих знойных иностранцев зовут Фернандо и Виктор, они родом из Аргентины. В один прекрасный день парни решили сорваться с насиженных мест и отправиться в кругосветное путешествие, и поездка через всю Россию по Транссибирской магистрали была одним из самых важных пунктов их приключения.
Почему Россия
Фернандо уже бывал в России и раньше, в 2012 он пару месяцев жил и работал в Санкт-Петербурге, и ему там так понравилось, что мы решили включить Транссибирскую магистраль в маршрут нашего кругосветного путешествия.
Предубеждения
Я знаю, что люди считают русских холодными и неприветливыми, ну, и пьющими водку. Все это полнейшая ерунда! Мои родители и друзья тоже представляли себе русских такими, но, к счастью, у меня появилась возможность пригласить их в Санкт-Петербург и развеять эти мифы. И им невероятно понравилось здесь!
Лучшие города
Больше всего мне приглянулся Санкт-Петербург, потому что там я прожил несколько месяцев, хотя Москва тоже абсолютно невероятная, хоть и дорогая. Мы также посетили: Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Байкал и Улан-Уде.
Как изменилась Россия
Предыдущее мое посещение России было 8 лет назад, и за это время многое изменилось. Многие города стали более современными и удобными и для иностранных туристов. Я полагаю, огромною роль в этом сыграл Чемпионат Мира. Я уверен, что любой европеец или американец удивился бы, увидев, как быстро развивается страна.
Традиции
Не водка должна считаться национальным напитком русских, а чай! О мой бог, да вы же пьете его всегда и везде! Мне кажется забавным, что даже маленькие дети пьют чай. В моей стране они бы просили шоколадного молока. Но мне это нравится. А еще суп, он как будто закодирован в их ДНК.
Следует перенять
Мне нравится, что люди снимают обувь перед входом в дом, думаю, это правильно. Для многих стран это непривычно.
Поезда
Поезда стали чуть ли не любимой частью нашего путешествия. Мне очень нравится идея застилать постель, болтать с соседями, проводить ночь в пути и просыпаться уже в другом городе. Спасибо проводницам — они всегда были вежливы и очень помогали нам.
Интересное наблюдение
Я заметил, что на улицах всегда очень много полицейских. Не знаю уж, хорошо это или плохо.
Пять слов о России
Поезда. Поскольку мы ехали про Транссибу, то большую часть своего времени провели в поездах.
Столовая. Очень вкусная домашняя еда, и очень дешево, мы постоянно там питались.
Спасибо. Мне просто очень нравится, как это слово звучит.
Холод. Очевидная ассоциация
Чай. Уж очень много чая вы пьете
Источник: Открытая Россия
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