«Идите вы к Долиной!»: «сестричка» Началовой направила возмущенных фанатов

Тот же Александр Панайотов, наверное, мог бы поддержать богоугодное дело. Уж как он убивался на похоронах, какие слова в камеры говорил, как в любви признавался!… Но он молчит почему-то.

Впрочем, еще больше поражает бездействие Ларисы Долиной – кумы Юлии Началовой. «Мне никто не предлагал еще пока поучаствовать в этой акции, – оправдывается Лариса Александровна. – Поддерживаю ли я эту идею? Не знаю, это очень непростой вопрос». Возможно, певицу не устраивает то, что Началову простые ходят видят всего лишь «Заслуженной». Но тогда тем более могла бы похлопотать о присвоении ей «Народной!» Сама-то она стала ею еще в 1998 году.

Пресс-секретарь Началовой Анна Исаева готова все популярно объяснить уважаемой артистке. Ну или дать ее контакты возмущенным фанатам Юли, которые затеяли прекрасный флешмоб. «С удовольствием помогу им связаться с Ларисой Александровной, – цитирует «сестричку» Началовой sobesednik.ru – Надо отметить: участие во флешмобе – дело добровольное. Никто никого не заставляет. Если есть желание у человека, он обязательно примет участие. Могу сказать, что родители Юли активно следят за ходом акции. Они тронуты до глубины души, что люди с такой любовью относятся к памяти их дочери».

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Почти сразу после похорон тысячи поклонников стали через разные инстанции просить, чтобы именем Началовой была названа одна из улицу или парков Москвы, музыкальная школа в Воронеже, а ее песни вошли в число обязательных для изучения в учебных заведениях.

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