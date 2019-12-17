В Новосибирской области грабитель заправки получил шваброй по рукам и убежал

В Новосибирской области при ограблении заправки мужчина распылил себе в лицо газ, а затем получил по рукам шваброй от сотрудницы. Преступление обернулось для злоумышленника провалом.

По данным сайта

VSE42.RU, неизвестный мужчина с шарфом на лице ворвался на АГЗС, имея при себе газовый баллончик. Сибиряк стал распылять его в лицо сидевшей около двери сотруднице заправки. После этого мужчина по ошибке выпустил струю газа себе в голову. Сотрудница не рискнула к нему приближаться. Когда сибиряк вышел из-за стойки, женщина смогла атаковать его шваброй. После нескольких ударов злоумышленник выбежал на улицу и скрылся. Нападавшему удалось похитить из кассы семь тысяч рублей. Правоохранители ведут поиски преступника.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Китае прошла официальная церемония ввода в строй 2-го авианосца, который получил название "Шаньдун" (ранее он фигурировал как Type 002). Церемонию посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который активно поддерживают программу количественного и качественного роста китайского военно-морского флота. В рамках реализуемой кораблестроительной программы, помимо множества кораблей 1-го и 2-го класса, к 2030 году должны быть построены еще […]