В Новосибирской области грабитель заправки получил шваброй по рукам и убежал

17.12.2019, 19:44, Разное

В Новосибирской области при ограблении заправки мужчина распылил себе в лицо газ, а затем получил по рукам шваброй от сотрудницы. Преступление обернулось для злоумышленника провалом.

По данным сайта
VSE42.RU, неизвестный мужчина с шарфом на лице ворвался на АГЗС, имея при себе газовый баллончик. Сибиряк стал распылять его в лицо сидевшей около двери сотруднице заправки. После этого мужчина по ошибке выпустил струю газа себе в голову. Сотрудница не рискнула к нему приближаться. Когда сибиряк вышел из-за стойки, женщина смогла атаковать его шваброй. После нескольких ударов злоумышленник выбежал на улицу и скрылся. Нападавшему удалось похитить из кассы семь тысяч рублей. Правоохранители ведут поиски преступника. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Китае прошла официальная церемония ввода в строй 2-го авианосца, который получил название "Шаньдун" (ранее он фигурировал как Type 002). Церемонию посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который активно поддерживают программу количественного и качественного роста китайского военно-морского флота. В рамках реализуемой кораблестроительной программы, помимо множества кораблей 1-го и 2-го класса, к 2030 году должны быть построены еще […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика