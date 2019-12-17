Трамп запланировал посетить всемирный экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует посетить следующий всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Reuter.

Ранее Трамп сообщил, что отменяет визит на экономический форум в Давосе из-за кризиса в бюджете и «неуступчивости» демократов. Вслед за американским лидером поездку в Давос отменил президент Франции Эммануэль Макрон.

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