Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях

Обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов около месяца назад признан потерпевшим по статье 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), сообщил РБК его адвокат Руслан Нагиев.

«Дело по статье 335 выделено в отдельное производство», — сообщил он.

По словам Нагиева, Шасмутдинов по-прежнему обвиняется в убийстве. «Признание Шамсутдинова потерпевшим по статье 335 УК — это, как минимум, подтверждение его версии о том, что в части были неуставные взаимоотношения», — отметил адвокат.

На вопрос, может ли статус потерпевшего повлиять на решение суда по делу об убийстве сослуживцев Шамсутдиновым, его защитник ответил, что «пока рано говорить».

«Убийство все равно есть. Будет дана оценка того, в каком виде это убийство было. А может быть, это состояние аффекта. Не исключено. А может быть, самооборона, а может быть, это превышение необходимой обороны, а может быть, умышленное убийство. То есть идет расследование. Пока рано говорить», — подчеркнул Нагиев.

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