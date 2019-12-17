Во Внуково задержали огромную партию наркотиков: помощь ООН Таджикистану

Незадекларированный груз предназначался в качестве заместительной терапии от героиновой зависимости.

Таможня московского аэропорта Внуково 17 декабря отчиталась о задержании крупной партии метадона. Как говорится в официальном сообщении Федеральной таможенной службы, более двух тысяч бутылок с жидкостью, содержащей метадон (свыше 1,2 тонн запрещенного вещества), были найдены в грузе, следовавшем транзитом из Германии в Таджикистан. В ведомстве подчеркнули, что на этикетках емкостей была указана ложная информация: количество содержания метадона в жидкости было занижено в сто раз. Особо отмечается, что партия не была заранее задекларирована перевозчиком. Кроме того, на этикетках были указаны ложные сведения, касающиеся концентрации метадона.

«Стоимость 1 грамма данного вещества на «черном рынке» составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд рублей до 6 млрд рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФТС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

Поскольку груз из Германии предназначался Таджикистану, в Минздраве республики объяснили, что партия для лечения наркозависимых в стране. Она была закуплена Глобальным Фондом ООН в рамках программы помощи по борьбе со СПИДом.

Стоит отметить, что метадон используется как заместительная терапия для лечения героиновой наркомании. ООН официально рекомендует эту методику, которая признана Всемирной организацией здравоохранения. Однако в России

метадоновая терапия запрещена, поскольку метадон – по сути тот же наркотик, но слабее героина.

Фото: ТАСС

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