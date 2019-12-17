На Урале умер грудной ребенок, оставленный один в машине

В следственном управлении СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся позже.
Полуторамесячный ребенок погиб в машине в селе Покровском недалеко от Каменска-Уральского (Свердловская область). Родители оставили малыша в салоне легкового автомобиля одного, а когда вернулись, он был уже мертв.
По предварительным данным, ребенок задохнулся, так как одежда сползла на лицо и закрыла дыхательные пути, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
В следственном управлении СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся позже.
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