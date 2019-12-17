В Госдуму внесен законопроект о запрете курения на кухнях коммуналок

Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан

Группа депутатов из фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму проект закона, который расширяет список помещений, в которых запрещено курение. Об этом пишет РБК. По аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах авторы документа предлагают запретить курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

В пояснительной записке к проекту уточняется, что такими помещениями в коммунальных квартирах, в соответствии с Жилищным кодексом, считаются кухни, коридоры, санитарные помещения, то есть туалеты и ванные комнаты.

«Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков», — отмечают авторы законопроекта. По их мнению, некурящие жильцы коммунальных квартир из-за курящих соседей вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью.

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