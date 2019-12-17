В Госдуму внесен законопроект о запрете курения на кухнях коммуналок

17.12.2019, 19:41, Новости дня

Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан

Группа депутатов из фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму проект закона, который расширяет список помещений, в которых запрещено курение. Об этом пишет РБК. По аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах авторы документа предлагают запретить курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

В пояснительной записке к проекту уточняется, что такими помещениями в коммунальных квартирах, в соответствии с Жилищным кодексом, считаются кухни, коридоры, санитарные помещения, то есть туалеты и ванные комнаты. 

«Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков», — отмечают авторы законопроекта. По их мнению, некурящие жильцы коммунальных квартир из-за курящих соседей вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Китае прошла официальная церемония ввода в строй 2-го авианосца, который получил название "Шаньдун" (ранее он фигурировал как Type 002). Церемонию посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который активно поддерживают программу количественного и качественного роста китайского военно-морского флота. В рамках реализуемой кораблестроительной программы, помимо множества кораблей 1-го и 2-го класса, к 2030 году должны быть построены еще […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика