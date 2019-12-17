Мнение: Кто опаснее рабовладельца?

В Казани арестовали полицейского-рабовладельца Динара Гафиятова. Советский райсуд столицы Татарстана 15 декабря дал санкцию на его арест. Это притом, что история полицейского и его брата, забравших в рабство 47-летнего одинокого селянина и подаривших раба своему отцу-фермеру, получила огласку еще в июле.

Раб Идрис Садыков еще летом рассказал. И журналистам и под протокол в полиции:

– Они сразу предупредили меня, что я не первый и не последний, кого они заставили работать на отцовской ферме. Что убежать не удастся, за попытку побега меня будут бить. Ни родных, ни знакомых в этом селе у меня нет, за помощью обратиться было не к кому. Поэтому пришлось подчиниться. Ухаживал за пятью быками и четырьмя коровами. Рабочий день у меня начинался в четыре утра и продолжался почти до полуночи.

– Избивали меня постоянно, ругались, что я медленно работаю. Били в основном в грудь и по ребрам, обычно братья, но иногда к ним присоединялся и их отец. Он хоть и на пенсии по инвалидности после инсульта, а удар у него сильный. Ночевал я в сарае во дворе. Слава богу, не на голом полу – на старом диване. Кормили в общем-то ничего, но мясо давали очень редко.

Несмотря на угрозу побоев, однажды раб взбунтовался, отказавшись чистить туалет. И тогда, по словам Идриса, в наказание за неподчинение ему ошпарили руки кипятком. На обожженных пальцах вздулись волдыри, но освободить его от работы никто и не подумал. Замотав кисти рук тряпками, он продолжил убирать навоз за быками и коровами.

Освободили раба совершенно случайно. Из города в деревню приехала его сестра, и не застав дома брата, обратилась в полицию…

Подробности здесь.

Пять месяцев понадобилось, чтобы собрать неопровержимые доказательства причастности полицейского к попытке изменения конституционного строя Татарстана и возрождения рабовладения.

Между тем некоторые уголовные дела по «московскому делу» лепились буквально за несколько дней… Это нормально? Или все дело в том, что протестующий активист куда опаснее для системы, нежели полицейский-рабовладелец?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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