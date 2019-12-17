Мнение: Смертный приговор

Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесен смертный приговор в связи с тем, что его признали виновным в нарушении конституции, когда он ввел в 2007 году в стране чрезвычайное положение. По совокупности его обвинили еще в нескольких мелких нарушениях — причастности к убийству бывшего премьера Беназир Бхутто, убийству других политических противников, но это, в общем, по сравнению с основным обвинением почти пустяк. Физически казнить Мушаррафа пока не представляется возможным — он на лечении в Дубае, и возможно, что свирепость приговора связана с тем, чтобы блокировать его попытки вернуться обратно. Кроме того, в Пакистане смертная казнь бывшим руководителям страны — явление не уникальное, генерал Зия-уль-Хак повесил в Равалпинди в 1979 году бывшего президента страны Бхутто. Впрочем, и сам он погиб в авиакатастрофе, после чего эксперты нашли на обломках самолета следы взрывчатого вещества. Так что не совсем естественная смертность среди пакистанского руководства — дело почти обычное.

Так или иначе, но в Пакистане довольно ревностно относятся к своей конституции, а наказание за ее несоблюдение со стороны ее гарантов выглядит весьма суровым. Для России, понятно, это неактуально — у нас за вытирание ног об основной закон в качестве наказания выбирают президентом на третий и четвертый срок.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Китае прошла официальная церемония ввода в строй 2-го авианосца, который получил название "Шаньдун" (ранее он фигурировал как Type 002). Церемонию посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который активно поддерживают программу количественного и качественного роста китайского военно-морского флота. В рамках реализуемой кораблестроительной программы, помимо множества кораблей 1-го и 2-го класса, к 2030 году должны быть построены еще […]