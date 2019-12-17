Цена нефти Brent превысила 66 рублей

Цены на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на лондонской бирже ICE поднялись в цене на 1,27% до 66,18 доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.

Прошлый раз цена на нефть Brent достигала отметку выше 66 долларов за баррель 17 сентября 2019 года, передает ТАСС.

Нефть WTI (Light Sweet) выросла в цене на 1,1%, до 60,8 доллара за баррель.

Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,15%, до 62,59 рублей. Курс евро вырос и составил 69,93 рубля.

Утром во вторник курс доллара расчетами «завтра» вырос на 12 копеек – до 62,56 рубля.

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