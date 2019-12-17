Подписчики раскритиковали внешний вид Уваровой после просмотра видео о благотворительности

17.12.2019, 19:30, Разное

Нелли Уварова разместила в Instagram видео о благотворительности. Однако внимание подписчиков больше привлек внешний вид актрисы, за что они ее раскритиковали.
Звезда сериала «Не родись красивой» в новом ролике призвала всех неравнодушных поддержать ее проект, что уже сделал телеведущий Борис Корчевников. Журналист активно занимается благотворительностью и агитирует за реставрацию святынь и храмов. Как считает артист, Нелли Уварова достойна уважения, поскольку ее дело существует на протяжении 9 лет и его финансируют люди творческих профессий, а также художники с ограниченными физическими возможностями. «Он полностью на самоокупаемости. Посмотрите, какие вещи они делают. Ребята работают и обеспечивают себя и жизнь мастерских сами», — пояснил телеведущий.

Тем не менее некоторые фолловеры Корчевникова не похвалили Уварову, а наоборот, раскритиковали за внешний вид. На кадрах видео знаменитость запечатлена с очень короткой стрижкой, а еще она прибавила в весе. Как высказались поклонники, артистке нужно отрастить волосы, поскольку подобная прическа делает ее внешность отталкивающей. Некоторые посоветовали приобрести актрисе парик.

Преданные фанаты решили встать на защиту кумира, отметив: после увиденного сюжета они захотели просмотреть популярный сериал с участием знаменитости. Другие выразили ей благодарность за проделанною работу.



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