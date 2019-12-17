Медики рассказали о запрещенных продуктах перед сном

В чек-лист вошли самое разнообразные продукты: колбаса, сыры, брокколи и другие. Они по-разному влияют на организм: какие-то вызывают изжогу, а какие-то способны активировать выброс кортизола и адреналина – гормонов стресса – что приводит к тревожности.

Медики уже давным-давно твердят, что недостаток сна негативно сказывается на общем самочувствии человека. Во время сна активнее работает иммунная система, организм отдыхает и восстанавливает баланс сил. Кроме того, недосып провоцирует обострение и развитие хронических заболеваний и последствиями плохого сна могут стать ожирение и диабет.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что есть продукты, которые дурно влияют на сон. Например, не стоит перед ночным отдыхом пить крепкий чай, кофе и алкоголь – об этом известно всем, однако есть и

безобидные, на первый взгляд, продукты, которые тоже могут доставить

массу проблем.

Во время ужина врач рекомендует отказаться от брокколи и цветной капусты. Они слишком долго перевариваются, и поэтому заснуть сразу не получится из-за активной работы пищеварительного тракта.

Тот же самый эффект даст употребление перед сном красного мяса, отмечает телеканал «Царьград».

Кроме того, следует исключить из вечернего рациона томатный соус– он

может спровоцировать спазмы и изжогу. Колбаса и сыр содержат

аминокислоты, из-за которых усиливается тревожность. Опасен для хорошего сна и шоколад – всего три квадратика

содержат столько же кофеина, сколько четверть чашки крепкого кофе.

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