В Киеве отпустили всех задержанных после драки с полицией у здания Рады

Полицейские на Украине отпустили 26 участников митинга, которых задержали во время драки с правоохранителями у здания Рады в Киеве.

Представители политического объединения Нацкорпус и партии «Свободы» провели митинг уже у здания райотдела полиции, куда доставили 26 задержанных, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Наш».

Один из митингующих со ссылкой на адвоката задержанных сообщил, что всех 26 человек освободили.

«Сейчас вышел адвокат, представлявший наших людей, он сказал, что все люди на 100% вышли», – отметил он.

Участники акции заявили после выхода последнего задержанного, что отправятся к зданию Рады, где продолжат бессрочный протест против «земельной реформы».

Напомним, протестующие на митинге у здания Верховной рады подрались с полицейскими, они забросали правоохранителей камнями, бутылками и деревянными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Пострадали 17 полицейских.

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