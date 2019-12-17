Мнение: Шойгу должен уйти

Конец лепету Минобороны, которое после массового убийства в забайкальской воинской части, сообщало, что у убийцы — солдата срочной службы Шамсутдинова был «нервный срыв».

Адвокат Рамиля Шамсутдинова заявил сегодня, что его подзащитный признан потерпевшим в деле о «неуставных отношениях». Офицеры неоднократно избивали Шамсутдинова, не давали ему спать. Возбуждено уголовное дело.

Теперь стало очевидным, что министр обороны Шойгу — лжец.

Он говорил 22 сентября 2019 года в интервью газете «Московский комсомолец»:

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам».

Есть «дедовщина».

Есть провал Шойгу. Есть его ложь. И чудовищные последствия призывной, подневольной армии – доказано забайкальским расстрелом.

Шойгу должен отвечать за последствия, за свою ложь. Шойгу должен уйти

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Источник: СерпомПо

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