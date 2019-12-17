Мнение: Шойгу должен уйти

Конец лепету Минобороны, которое после массового убийства в забайкальской воинской части, сообщало, что у убийцы — солдата срочной службы Шамсутдинова был «нервный срыв».
Адвокат Рамиля Шамсутдинова заявил сегодня, что его подзащитный признан потерпевшим в деле о «неуставных отношениях». Офицеры неоднократно избивали Шамсутдинова, не давали ему спать. Возбуждено уголовное дело.
Теперь стало очевидным, что министр обороны Шойгу — лжец.
Он говорил 22 сентября 2019 года в интервью газете «Московский комсомолец»:
«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам».
Есть «дедовщина».
Есть провал Шойгу. Есть его ложь. И чудовищные последствия призывной, подневольной армии – доказано забайкальским расстрелом.
Шойгу должен отвечать за последствия, за свою ложь. Шойгу должен уйти
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Китае прошла официальная церемония ввода в строй 2-го авианосца, который получил название "Шаньдун" (ранее он фигурировал как Type 002). Церемонию посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который активно поддерживают программу количественного и качественного роста китайского военно-морского флота. В рамках реализуемой кораблестроительной программы, помимо множества кораблей 1-го и 2-го класса, к 2030 году должны быть построены еще […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Разрушает децентрализацию»: Порошенко отметил вопиющий нюанс бюджета-2020 / 15 ноября
- Мнение: Последний тяжеловес / 10 декабря
- Устроившего цирк Порошенко прижали к ногтю / 27 ноября
- Наука: Иерархия у шимпанзе — королевы обезьян раскрывают тайны / 6 ноября
- «Хватит!»: позорницу Бузову погнали в шею после вакханалии с геями / 30 октября
- Юлия Снигирь рассказала, что сын Фёдор растёт «вредным человеком» / 27 ноября
- Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро / 18 декабря
- Названы места, куда может приземлиться космическая капсула с лунным грунтом / 30 октября