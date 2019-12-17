В Сети появились характеристики всех смартфонов линейки OnePlus 8

Зарубежному инсайдеру удалось узнать характеристики каждого смартфона, входящего в линейку OnePlus 8. Например, стандартная версия под названием 8 Lite получит чип MediaTek Dimensity 1000, обеспечивающий поддержку сетей 5G.

Количество оперативной памяти составит 8 Гб, а постоянной – как минимум 256 Гб. Стоит выделить и 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Тройная основная камера получит датчики на 12+16+48 Мп, а ёмкость батареи составит около 4 тысяч мАч. Цена девайса не превысит 440-450 долларов, отметил инсайдер. Чуть более улучшенная модификация OnePlus 8 оснащена 6,44-дюймовым экраном, 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, камера также тройная, но с улучшенными датчиками на 64+12+16 Мп. Стоимость девайса – от 470 до 570 долларов

Самой производительной версией станет OnePlus 8 Pro. Среди главных преимуществ устройства – 6,7-дюймовый дисплей, повышенная емкость батареи – 4,5 тысяч мАч, а также мощная камера и процессор. Минимальная цена данного телефона – 645 долларов, но этот показатель может увеличиться до 787 долларов.

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