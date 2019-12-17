Полиция Польши заявила о захлестнувшей страну украинской преступности

В Польше наблюдается стремительный рост количества преступлений, совершаемых украинскими гражданами, которые приезжают в соседнюю страну на заработки, пояснила местная полиция. Чаще всего конфликты, нередко доходящие до убийств, происходят между соотечественниками, а криминогенным фактором выступает употребление спиртных напитков.

Правоохранители Польши привели неутешительную статистику: за время 2011-2015 годов число преступлений, которые совершили украинцы в этом государстве, возросло в 2,5 раза. Именно граждане Незалежной лидируют по количеству нарушений иностранцами закона. Зачастую речь идёт об убийствах ради наживы, грабежах, кражах, реже – хулиганствах.

На защиту соотечественников встал Виталий Махинько, занимающий должность председателя в профсоюзе «Трудовая солидарность»; данная организация следит за обеспечением прав украинских граждан в Польше. Руководитель напомнил о немалом количестве случаев притеснения людей со стороны работодателя, причём нередко им выступает не поляк, а тот же украинец.

«Часто наши граждане совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Однако начинают пить украинцы, когда с ними несправедливо поступили работодатели. Ну а чем им ещё там заняться в такой ситуации? Работы лишились, семья дома. Вот и выпивают рюмочку за рюмочкой, что в итоге приводит к конфликтам», – пояснил Виталий Махинько.

Юрист Виталий Шевченко единственный выход в сложившейся ситуации видит в отправке украинцев на их родину, где бы им было некогда «заниматься глупыми вещами».

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