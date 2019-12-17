Мнение: США заявили протест в адрес России в связи с жесткой блокировкой американского эсминца в Черном море

Государственный департамент Соединенных Штатов (дипломатическое ведомство США) заявил официальный протест в адрес России по причине блокировки ракетного эсминца «Росс» американских ВМС в Черном море. Саму блокировку «наши американские партнеры» оценивают, как, цитируем, «беспрецендентно жесткую».

О протесте заявила спикер (официальный представитель) Госдепа США Морган Ортагус на внеочередном брифинге ведомства.

Причины для жесткости

Комплекс мер ЧФ РФ по встрече и взятию под контроль военных кораблей США в Черном море Вашингтон традиционно именует «блокировкой», говорит о недопустимости действий и заявляет протесты.

После претензионного заявления Председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда относительно концепции по Черному морю, вице-адмирал ВМФ РФ Игорь Осипов (командует Черноморским флотом) сообщил о задаче создать, цитируем, «максимально некомфортные условия для американцев» в акватории.

Вероятно, действия нашего «комитета по встрече» эсминца ВМС США послужили иллюстрацией к словам Игоря Осипова — «Росс» действительно подвергся блокировке со стороны России.

Протест США

Офпред Госдепа Морган Ортагус сообщает об американской версии действий ВМФ нашей страны, называя их «беспрецедентно жесткими» — вследствие чего в наш адрес и заявлен протест:

Ракетный эсминец ВМС США «Росс» подвергся беспрецедентно жесткой блокировке со стороны флота России в Черном море. Сразу же после входа в акваторию судно взял под контроль ракетный корабль «Вышний Волочок». В результате воздействия РЭБ «Росс» потерял управление, был парализован, после чего российский самолет Су-30СМ имитировал уничтожение эсминца.

США заявляют решительный протест. Мы крайне озабочены действиями Москвы. Американский флот — это не тренажеры для российских военных. Терпеть подобное Вашингтон не намерен, наш ответ будет действенным.

В заключение поинтересуемся

«Действенный ответ» — это очередная порция «искрометных» протестов?

Уважаемые, миль пардон, партнеры, напоминаем: Россия — это не Украина, не Польша и не Грузия с Литвой. Плавайте у своих берегов — и никаких проблем «беспрецедентно жесткого» характера возникать не будет.

https://zen.yandex.ru/media/an…

Источник: Конт

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