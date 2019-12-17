Мнение: Россия вложит 500 млн долларов в модернизацию сирийского порта Тартус

Дамаск, 17 декабря. Россия в ближайшие четыре года планирует инвестировать 500 миллионов долларов в модернизацию переданного в ее управление сирийского порта Тартус. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов в рамках рабочего визита в Сирию.

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов», — сообщил он.

По словам Борисова, несмотря на низкую загрузку, Тартус может обеспечить рабочими местами 3,7 тысячи человек. В связи с этим Россия настроена восстановить его и модернизировать до современного уровня.

Кроме того, в планах российской стороны прокладка в некоторых регионах новых железных дорог через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив». По замыслу инвесторов, это должно увеличить грузопоток через сирийский порт.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Напомним, двухдневный визит Борисова в Дамаск начался в понедельник, 16 декабря. В первый день он провел встречи с министром по делам президентства Сирии Мансуром Аззамом и главой МИД Валидом Муаллем.

Российский вице-премьер уточнил, что поездка в САР проходит в преддверии декабрьской встречи двусторонней межправительственной комиссии в Москве. Он сообщил, что прибыл в государство специально, чтобы обсудить некоторые детали и «придать дополнительную динамику» дальнейшим шагам двух стран.

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Как и следовало ожидать, снова начались невежественные вопли про "раздать пенсионерам", "Россия — щедрая душа, но не для жителей России" и т.д. И, как водится, сопровождается любимыми нашими псевдо-левыми коммунистическими рупорами, обильно сдобренные мемасами.

А все из-за того, что кто-то не умеет или не успевает с объяснениями. 500 зеленых лямов на Сирию, при том не прямым кэшем, а через структуры ООН выглядят как пример для подражания: ребята, посмотрите, что вы натворили и вспомните, что мы предлагали скинуться на ликвидацию последствий. И пока вы сопли жуете типа "я не я", и не буду помогать сирийцам пока АсадДолженУйти не завершили. А это соплежуйство только увеличивает размер ущерба, наносимого стране, в том числе при вашем же участии. Так что пока кто-то лицом корчит благородство, невозмутимость и верность своим убеждениям, а руками финансирует дальнейшие мероприятия, в том числе боевые действия, тот самый "агрессор и убивец мирных сирийцев", устав наблюдать за стенаниями, делает свой ход

Ну, и нужно понимать, что помимо взносов ООН деньги, пойдущие в Сирию, также не пойдут налом

А нашими материалами, оборудованием, технологиями. В том числе разворачивая их производство в Ближнем Востоке с перспективой загрузки мощностей и выхода на экспорт в другие страны региона.

И в каждой аврамической религии, их еретических ответвлениях звучало: не держи богатства при себе, а помогай ближнему, не ожидая ничего взамен — все зачтется и вернется с лихвой.

Но по тому, как усердно некоторые считают деньги, которыми не владеют, можно сделать выводы об их мелочности и неспособности помогать ближнему. Хотя что там помогать — у них одно на уме — набить себе карман известным способом "все взять и поделить".

Источник: Конт

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