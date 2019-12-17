В Украине может подорожать автомобильный газ, если Рада примет поправку депутата от «Слуги народа» – эксперт

Если Верховная Рада проголосует за поправку к законопроекту №2317, предложенную народным депутатом от «Слуги народа» Ольгой Василевской-Смаглюк, цена на автомобильный сжиженный газ со следующего года может вырасти на 5 грн/л. Об этом в блоге, опубликованном на сайте «Обозреватель», написал глава ГО «Энергетический омбудсмен» Александр Трохимец.
«Почти 3 млн украинцев будут заправляться на 5 грн/л дороже с Нового года. Автогаз с большой вероятностью подорожает. Это произойдет, если завтра [Верховная Рада] проголосует за законопроект №2317 с правкой Василевской-Смаглюк, публично поддержанной главой комитета по ТЭК Андреем Герусом», – написал Трохимец.
По его словам, поправка Василевской-Смаглюк предполагает уравнять ставку акциза на сжиженный газ со ставкой на бензин на уровне €139,5 за тонну. «Сейчас ставка на бензин выше – €213,5 за тонну, на автогаз – €52 за тонну. То есть на автогаз ставка вырастет в 2,7 раза», – отметил Трохимец.
Он утверждает, что внесение поправки выгодно бизнесмену Игорю Коломойскому, который владеет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.
«Зачем поднимать цену топлива, на которое перешло так много украинцев за продолжительную «эпоху бедности»? Ответ прост: это выгодно Кременчугскому нефтеперабатывающему заводу одного олигарха… Если правку примут, то цена автогаза будет состоять из налога на 55%, а бензина – на 40%», – написал Трохимец.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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