Недорогой кроссовер Chevrolet Trailblazer получил новую версию

17.12.2019, 19:14, Новости дня

Американская компания Chevrolet выпустила обновленную модель кроссовера Chevrolet Trailblazer.

Отличить новое поколение автомобиля можно по двухцветному оформлению кузова, специальным накладкам, а также многочисленным расширенным опциям. Вместе с тем разработчики применили в отношении новинки двухуровневую светодиодную оптику и стильную решетку радиатора.

Из технических характеристик известно , что под капотом автомобиля установили 1,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 165 л.с. Также новинка получила вариатор. Представленная новинка имеет название Snow Blue Limited Edition и будет ограничена в количестве выпущенных машин. Стартовая цена за автомобиль начинается от 166 тысяч юаней.



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