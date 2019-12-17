Kia обновил самый недорогой кроссовер Stonic

Южнокорейская компания Kia тестирует обновленный недорогой кроссовер Stonic.
В свою очередь, первый выход модели состоялся в 2017 году. Предполагается, что обновленный кроссовер получит серьезные изменения, которые позволят отличить новинку от стандартной версии. По внешнему виду Stonic отличается формой обоих бамперов, а также стильной радиаторной решеткой. В салоне используется крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также голосовой ассистент.
Интерьер отличается примененной цифровой приборной панелью, дорогими материалами отделки, а также другими опциями. Под капотом кроссовера Stonic установлен мотор на 1,0 или 1,4 литра с мощностью до 120 л.с. Первые продажи кроссовера стартуют уже в следующем году, однако ценник пока не доступен.
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