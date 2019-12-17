В Петербурге женщина попала под колеса авто

В Центральном районе Санкт-Петербурга сбили пешехода. ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
По данным
газеты «Петербургский дневник», под колеса попала пожилая женщина. На место происшествия прибыла машина реанимации. О состоянии пострадавшей не известно.
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Последнее: Фанаты испанской футбольной команды «Райо Вальекано» напали на президента клуба Рауля Преса 17 декабря. Об этом Преса рассказал в эфире радио COPE. По его словам, инцидент произошел после матча второго дивизиона чемпионата Испании между «Тарасоной» и «Райо Вальекано». Преса рассказал, что около 30 болельщиков «Райо Вальекано» окружили его автомобиль, начали скандировать оскорбленияи повредили машину. Фото автомобиля опубликовала в Twitter […]
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