В Петербурге женщина попала под колеса авто

В Центральном районе Санкт-Петербурга сбили пешехода. ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

По данным

газеты «Петербургский дневник», под колеса попала пожилая женщина. На место происшествия прибыла машина реанимации. О состоянии пострадавшей не известно.

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