В Петербурге женщина попала под колеса авто

17.12.2019, 19:12, Разное

В Центральном районе Санкт-Петербурга сбили пешехода. ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

По данным
газеты «Петербургский дневник», под колеса попала пожилая женщина. На место происшествия прибыла машина реанимации. О состоянии пострадавшей не известно.



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