Мнение: Обсуждение 14-го сезона

ЖЖ, спасибо!

Друзья, и вам спасибо.

Раз мы можем общаться здесь как раньше, обсудим новый сезон.

Все оставшиеся серии.

Вопросы писать пока не буду. Задам по ходу обсуждения, вопросы и задачи.

Давайте пока начнем разбирать все конфликты, которые вы заметили и их динамику.

Кто действовал в границах, как и почему, кто выходил из границ, как, кто какие инструменты использовал (пыточные или рыбацкие) и какой результат получал.

Источник: Эволюция

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