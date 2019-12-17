Мнение: Обсуждение 14-го сезона

ЖЖ, спасибо!
Друзья, и вам спасибо.
Раз мы можем общаться здесь как раньше, обсудим новый сезон.
Все оставшиеся серии.
Вопросы писать пока не буду. Задам по ходу обсуждения, вопросы и задачи.
Давайте пока начнем разбирать все конфликты, которые вы заметили и их динамику.
Кто действовал в границах, как и почему, кто выходил из границ, как, кто какие инструменты использовал (пыточные или рыбацкие) и какой результат получал.
Источник: Эволюция
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Последнее: Фанаты испанской футбольной команды «Райо Вальекано» напали на президента клуба Рауля Преса 17 декабря. Об этом Преса рассказал в эфире радио COPE. По его словам, инцидент произошел после матча второго дивизиона чемпионата Испании между «Тарасоной» и «Райо Вальекано». Преса рассказал, что около 30 болельщиков «Райо Вальекано» окружили его автомобиль, начали скандировать оскорбленияи повредили машину. Фото автомобиля опубликовала в Twitter […]
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