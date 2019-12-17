Если в реализации земельной реформы государство не обеспечит справедливый арбитраж, будет расти спрос на уличные драки

Земельная реформа не может быть вопросом сугубо парламента и полиции. Это не панацея и не быстрые шахматы – это долгий, системный процесс, где реализация и правоприменение значат ничуть не меньше, чем даже сам закон и доктрина. Земельная реформа должна стать сферой ответственности президента, всего правительства, всех органов власти. Любой масштабный передел собственности приведет к массовому недовольству, нет такой формулы, которая будет устраивать всех.
Для проведения земельной реформы необходима государственная программа по разъяснению, внедрению, реализации, коммуникации, взаимодействию, защите прав, доступ к судам, доступ к электронному кадастру.
А если государство не обеспечивает справедливый арбитраж, значит, будет расти спрос на уличные драки.
Чтобы провести любую реформу в Украине, надо начинать с армии, судов и полиции. Хочешь что-то изменить – недостаточно изменить какой-то фрагмент мозаики. Надо усиливать институты, на которых покоится государство:
армия сшивает, объединяет и защищает государство;
суд защищает права и собственность граждан;
полиция обеспечивает правоприменение.
Нужны изменения, которые начинаются в этих базовых структурах, и тем самым обеспечивают признание и легитимность всех других реформ.
К сожалению, команда Зеленского плохо понимает, что власть – это не просто принятие решений и законов, власть – это выстраивание институтов, которые делают самое сложное – реализовывают решения и законы, осуществляют арбитраж, защищают права всех граждан – участников изменений.
Если анализ и осознание реальности не произойдет, государство будут сотрясать куда более мощные акции протеста в связи с любой реальной структурной реформой.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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