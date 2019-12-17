Корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей Москвы

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) провела в Москве стратегическую сессию, на ней обсуждались меры государственной поддержки малых и средних компаний.

Сессия прошла во вторник, 17 декабря, сообщается на сайте корпорации.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман подчеркнул, что столичные предприниматели активно используют государственные инструменты развития на различных этапах становления бизнеса: от запуска своего дела до выхода на международные рынки, при этом Московское правительство ведет последовательную работу по повышению доступности мер поддержки для субъектов МСП.

Так, в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Москвы удалось привлечь более 235 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных. По состоянию на начало декабря более 1,7 тыс. крупнейших заказчиков Москвы заключили контракты на общую сумму более 3,5 трлн рублей с более, чем 34 тысячами субъектов МСП, зарегистрированными на территории Москвы (данные 2016-2019 годов).

«Малый бизнес уже совсем не «малый». На сегодняшний день в РФ каждый четвертый человек занят в малом и среднем предпринимательстве, а в масштабах Москвы – каждый третий. Малый бизнес создает около 30% рабочих мест, в экономике столицы 2,5 млн горожан заняты в МСП. Каждый день в Москве создается не менее 450 новых бизнесов – и это не считая самозанятых, которых только в столице зарегистрировалось уже более 160 тыс. человек», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На тематических панельных дискуссиях, которые прошли в рамках стратегической сессии, представители корпорации МСП, правительства Москвы и бизнес-сообщества обсудили наиболее востребованные меры поддержки в IT секторе, сфере высоких технологий, социального предпринимательства и туризма.

Также на стратегической сессии было презентовано четыре новых инвестиционных проекта. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации. Компания «Вуш» планирует привлечь финансирование для расширения сервиса «кикшеринга». Прокат самокатов – это актуальный для городской среды экологичный «транспорт последней мили», который популярен как у жителей Москвы, так и у туристов.

Компания «АКЗ Покрытия» презентовала проект увеличению объемов производства высокотехнологичных защитных покрытий, применяемых в таких областях как гражданское, инфраструктурное, дородное строительство и др. Типография «Буки Веди» планирует приобрести новое оборудование, в том числе для печати детских учебников и литературы для людей с ограничениями по зрению.

Проект социального предпринимательства может быть реализован с использованием лизингового инструментария господдержки. Также на мероприятии был презентован проект компании «НЕОРОС» по разработке технологии и локализации высокоскоростного производства компонентов для производителей телекоммуникационного оборудования.

Общий объем инвестиций в эти проекты может составить около 1,5 млрд рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание более 200 новых рабочих мест.

На стратегической сессии прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении («Зеркальный реестр проверок»). «Зеркальный реестр проверок» создан на портале бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения президента Российской Федерации по итогам форума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 23 октября 2018 года.

Одной из ключевых целей разработки «Зеркального реестра проверок» является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. Также важным результатом работы механизма станет получение аналитических данных о типичных, наиболее распространенных нарушениях субъектами МСП обязательных требований для разработки контрольно-надзорными органами пошаговых руководств для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.

«Зеркальный реестр проверок» – это неотъемлемая часть регуляторной гильотины. Наша общая задача с коллегами и контрольно-надзорных органов и предпринимательским сообществом сделать проверки бизнеса абсолютно прозрачными и понятными. Со следующего года внеплановые проверки будут проводиться по открытым проверочным листам, а на основе собранной благодаря «Зеркальному реестру» аналитики будут созданы пособия для того, чтобы предприниматели не совершали типовые нарушения. Это будет способствовать формированию благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы в стране. Сегодня по итогам московской стратегической сессии хочу особо отметить высокую вовлеченность столичных предпринимателей, которые активно пользуются бизнес-навигатором МСП в целом, и «Зеркальным реестром» в частности. Уверен, что примеру Москвы последуют и другие регионы России», – подчеркнул Александр Браверман.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ирина Нельсон является одной из немногих представительниц шоу-бизнеса, кому гармония с близкими важнее пиара. Солистка REFLEX пояснила о непростых периодах в браке с Вячеславом Тюриным. Многие поклонники думают, что время не властно над знаменитостью, поскольку молодые слушатели любят ее новые композиции, учитывая исполняемые ею хиты в 90-х. Совсем скоро REFLEX отметит 20-летие и в честь […]