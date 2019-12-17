Электрический кроссовер Hyundai стал первым транспортом, покорившим Эверест

Эверест покорил первый электрический кроссовер южнокорейской компании Hyundai. Таким образом модель Kona вошла в историю, как дебютант данного сегмента транспорта, поднявшийся на наиболее высокую точку Земли.

Прежде, чем совершить судьбоносный подъем, экипажу транспортного средства пришлось проехать около семи сотен километров к месту размещения базы путешественников. К слову, лагерь расположен на высоте более 5 километров, а именно, 5,15 км над уровнем моря. Здесь основали северный перевалочный пункт для покорителей высочайшей на планете горы.

Собрана Kona была на одном из индийских заводов, в ней, по заверениям конструкторов, уровень выбросов нулевой. Такой позиции соответствует и лозунг необычного тура, Mission-Emission Impossible, которую можно перевести, как «Миссия невозможности выбросов». За рулем авто был альпинист из Индии Аджит Баджадж. Тринадцать лет назад, в далеком 2006-м, он установил флаг своей родной страны на Северном полюсе, став ее первым гражданином, достигшим этой географической точки. На дороге к базе перепады температур достигали порядка 12 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что в 2016 году на наиболее высокую точку планеты поднялся спорткар японской компании Nissan. За рулем модели GT-R на тот момент находился житель Сингапура, для которого этот подъем был первым в жизни.

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