Лиза Арзамасова о ежегодной декабрьской диете: «Мордашка заостряется, ключицы торчат»

17.12.2019, 19:04, Разное

Лиза Арзамасова пояснила подписчикам в Instagram о причинах ежегодного похудения. По словам актрисы, во время декабрьской диеты «мордашка заостряется, ключицы торчат».
Как сказала звезда «Папиных дочек», она сбрасывает вес именно в последнем месяце года, избавляясь сразу от 5-ти килограммов. Согласно рассказам Лизы Арзамасовой, в это время она не придерживается никаких диет, а ест много и часто. Настоящая причина похудения заключается в том, что именно в предновогодние праздники большинство представителей шоу-бизнеса очень много работают. Их приглашают на съёмки фильмов, шоу, передач. Кроме этого, знаменитости появляются на различных корпоративах.

Арзамасова называет период декабрьской диеты «марафоном с перерывами на спринт». Как отмечает артистка, в этот месяц «мордашка заостряется, ключицы торчат». «А вот уже к старому Новому Году щечки отъедаю, да и другие части тела заметно прибавляют, и снова готова к низкому старту», — поделилась знаменитость. Когда фанаты спрашивают, как она хотела бы встретить Новый год, артистка всегда отвечает: в спокойной обстановке, которая наступает лишь перед самыми праздниками. На столь бешеный ритм жизни жалуется не только звезда. Согласно утверждению Риты Дакоты, иногда после концертов она может уснуть прямо в автобусе.



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