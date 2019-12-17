В Севастополе провели «Бал патриотов»

17.12.2019, 18:58, Новости дня

В севастопольском Доме офицеров флота прошла церемония награждения учеников учреждений дополнительного образования «Бал патриотов».

В церемонии участвовали вице-губернатор Ольга Тимофеева, и.о. директора департамента образования и науки Елена Богомолова, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, сообщается на сайте правительства Севастополя.

«Дорогие друзья! По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева поздравляю вас с праздником. Мы гордимся севастопольскими ребятами, которые по разным направлениям добиваются серьезных успехов не только на региональном, но и на всероссийском и международном уровнях. В Севастополе делается все для того, чтобы наша система образования совершенствовалась», – отметила в приветственной речи Тимофеева.

В конкурсе приняли участие около 800 человек по семи номинациям: «Наше звание – Севастопольцы», «Научный прорыв», «Творческий взлет», «Служить России», «Сила духа», «О спорт, ты мир», Сердце отдаю детям».

В ходе торжественного собрания победителям всероссийских и международных конкурсов вручили грамоты департамента образования, медали и памятные подарки. Лауреатами каждой номинации стали 12 участников, в том числе и команды.

Среди лучших отмечены представители центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, команды юнармейцев, юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), Российского движения школьников (РДШ) и другие.

Отметим, что в ноябре, в Санкт-Петербурге, на ежегодной невской образовательной ассамблее в рамках всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019» церемония награждения «Бал Патриотов» стала лауреатом специальной номинации «Событие года – 2019».

На сегодняшний день в мероприятиях патриотической направленности, проводимых центром военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, приняло участие более 23 тыс. севастопольских школьников.



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