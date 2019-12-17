Столкновения под Радой — В ход пошли газ и камни, количество пострадавших увеличилось

Под Верховной Радой Украины 17 декабря произошли потасовки из-за митингов против открытия рынка земли. Протестующие начали бросаться камнями, а правоохранители применили слезоточивый газ.

17 декабря в Киеве во время столкновений возле парламента пострадало 17 правоохранителей, двух из них госпитализировали. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей», – сказал он.

Число пострадавших со стороны протестующих он не назвал.

Ранее было известно о двух госпитализированных правоохранителях и одном пострадавшем активисте.

17 декабря под Радой активисты устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения и установили палатки. Правоохранители заявили, что они установлены незаконно. В полиции сообщили, что активисты не подчинились требованиям правоохранителей, а вместо этого «устроили стычку, воспользовались дубинками и бросали камни». Полицейские применили слезоточивый газ и демонтировали палатки.

⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh

— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

По данным «Українських новин», в акции принимают участие около 3 тыс. человек. В митинге участвуют представители «Батьківщини», ВО «Свобода», организации «Всеукраинский аграрный совет» и Аграрной партии. Активисты держат в руках плакаты «Фермеры против дерибана земли», «Нет – земельной мафии».

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

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