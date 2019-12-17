Отец Зеленского назвал разочаровавшихся в его сыне избирателей «тупыми» и «биомассой»

Александр Зеленский, отец президента Украины, подверг резкой критике тех украинских граждан, которые не оценили стараний его сына на посту главы государства и говорят о своем разочаровании, сообщает «Страна».

«Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?» – сказал он.

По его мнению, если человек «голодный», то он всегда и во всем будет винить президента. Тем не менее, Александр Зеленский в любом случае будет поддерживать политику сына.

«Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…» – добавил он.

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