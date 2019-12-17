Газовые переговоры: проиграет и Киев, и Москва

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что уже в четверг представители Европейского Союза, Украины и России вновь встретятся, чтобы обсудить вопросы транзита по украинской газотранспортной системе
Новый раунд переговоров – еще одно напоминание о том, что переговоры в двустороннем формате не привели к каким-либо ощутимым результатам. И это несмотря на тот факт, что консультации относительно транзита газа проводились не только на уровне представителей компаний «Нафтогаз Украины» и «Газпром», не только на уровне министров энергетики, но и на уровне президентов.
Во время «нормандского саммита» в Париже Владимир Зеленский и Владимир Путин посвятили почти час двусторонним энергетическим переговорам. Но ни к какому взаимопониманию так и не пришли. И это при том, что, по мнению многих наблюдателей, именно достижение договоренности по газу было главной задачей Владимира Путина в Париже
Однако цели сторон оказались слишком различны, чтобы можно было говорить о взаимопонимании. Владимиру Путину необходим краткосрочный транзит, согласие Украины с долгосрочными поставками российского газа и отказ нашей страны от исков в международный арбитраж.
Владимир Зеленский был заинтересован в достижении долгосрочной договоренности по транзиту – и не ценой отказа от арбитража. О чем тут вообще можно договориться?
Московское издание «Коммерсантъ» сегодня предсказывает, что новое соглашение будет краткосрочным и дорогим для «Газпрома».
Очевидно, что именно в этом может быть заинтересована российская сторона – не в соглашении, а в отсрочке соглашения на несколько месяцев или на год. И да, за отсрочку она может быть готова дорого заплатить – чтобы потом, по окончании строительства «Северного потока-2», попытаться диктовать Украине новые условия.
Однако в случае, если стратегического соглашения не будет, проиграют и Украина, которая лишится своего транзитного потенциала, и Россия, которая вынуждена будет значительно уменьшить поставки своего газа в Европу – потому что мощности новых трубопроводов и европейские ограничения на объемы поставок по ним просто не дадут «Газпрому» возможности осуществлять поставки даже в нынешних объемах.
Вопрос в том, готовы ли в Москве заплатить прибылями «Газпрома» за возможность политического давления на Киев.
Виталий Портников
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