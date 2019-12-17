Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации. Эксперты считают, что экологично сжигать отходы Россия пока не готова

Госдума приняла во втором чтении законопроект, признающий сжигание мусора переработкой, если при этом образуется тепловая или электрическая энергия. Об этом пишет Би-Би-Си.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что он согласен считать сжигание мусора переработкой, так как в этом случае мусор превращается в электроэнергию и тепло.

«Если просто сжигать и ничего не делать, то это не переработка. А если сжигать с выработкой нового продукта в виде электроэнергии или тепла, то, на мой взгляд, — это переработка. Во всем мире так и считается. Мы не должны здесь искать свой особый путь, весь мир уже прошёл этот путь», — отметил Иванов на форуме «Чистая страна».

Согласно проекту, мощности энергетической утилизации должны будут проходить экологическую экспертизу: она будет контролировать, что сжигается именно отсортированный мусор. Также поправки предлагают сделать экологический сбор целевым и расходовать поступившие в бюджет деньги только на утилизацию.

Как сказал в разговоре с The Insider член генерального совета «Деловой России», эксперт в вопросах сортировки мусора Михаил Замарин, чтобы мусоросжигающие заводы работали экологично, нужна качественная сортировка и соответствие заводов европейским требованиям:

«Основная идея в поправках — признать сжигание утилизацией. Это делается для того, чтобы компенсировать оператору экологический платёж, который сейчас под сжигание не подпадает, но подпадает под утилизацию.

Будут ли мусоросжигающие заводы в России работать экологично, зависит от двух факторов.

Во-первых, все выбросы должны быть учтены и сверены с европейским стандартом. Если сейчас сравнить выбросы заводов по генерации энергии в Германии и в России, у одного российского завода выбросы больше, чем суммарно у всех заводов в Германии вместе взятых.

Во-вторых, нужна качественная сортировка перед сжиганием, чтобы опасные при сжигании фракции не попадали.

На сегодняшний день эти условия соблюсти будет непросто. Надеюсь, в будущем мы к этому придём», — уточнил Михаил Замарин.

В «Гринпис России» ранее отмечали, что если сжигание мусора признают переработкой, средства экологического сбора будут направлять на строительство и использование дорогостоящих мусоросжигательных заводов, а на поддержку настоящих переработчиков в этой системе денег уже не останется.

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