Папа Римский отменил «папскую тайну» в делах о насилии со стороны священников

17.12.2019, 18:57, Новости дня

Папа Римский Франциск принял решение об отказе от «папской тайны» в случаях с расследованиями сексуального насилия со стороны священников. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно решению, информация о таких инцидентах может предаваться огласке с того момента, когда предполагаемому злоумышленнику предъявляются обвинения или дело доходит до суда.

«Папскую тайну» на расследование случаев сексуального насилия со стороны священников наложил в 2001 году папа Бенедикт XVI. Тогда Ватикан утверждал, что принятие этих мер требуются в интересах жертв насилия и для защиты репутации подозреваемых.

Как отмечает Associated Press, Франциск принял это решение принято на фоне критики в адрес Католической церкви, которая была вызвана тем, что ее каноны позволяют замалчивать случаи педофилии и препятствовать следствию. Из-за этого жертвы насилия могут расценивать «папскую тайну» как запрет на обращение в полицию.

Документ опубликован в день рождения Папы Римского. Сегодня понтифику исполняется 83 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мы живём среди мириадов и мириадов твёрдо установленных фактов. И каждый день подкидывает сонмы новых. Не все из них одинаково полезны и тем более важны. Особенно в практической плоскости. Но вот о каком непреложном факте никогда нельзя забывать простому маленькому человеку, живущему в России. В течение более чем ста последних лет каждое поколение в России […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика