Папа Римский отменил «папскую тайну» в делах о насилии со стороны священников

Папа Римский Франциск принял решение об отказе от «папской тайны» в случаях с расследованиями сексуального насилия со стороны священников. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Согласно решению, информация о таких инцидентах может предаваться огласке с того момента, когда предполагаемому злоумышленнику предъявляются обвинения или дело доходит до суда.
«Папскую тайну» на расследование случаев сексуального насилия со стороны священников наложил в 2001 году папа Бенедикт XVI. Тогда Ватикан утверждал, что принятие этих мер требуются в интересах жертв насилия и для защиты репутации подозреваемых.
Как отмечает Associated Press, Франциск принял это решение принято на фоне критики в адрес Католической церкви, которая была вызвана тем, что ее каноны позволяют замалчивать случаи педофилии и препятствовать следствию. Из-за этого жертвы насилия могут расценивать «папскую тайну» как запрет на обращение в полицию.
Документ опубликован в день рождения Папы Римского. Сегодня понтифику исполняется 83 года.
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