Перехваченная во Внуково тонна метадона должна была отправиться в Таджикистан под эгидой ООН

17.12.2019, 18:57, Новости дня

Тонна метадона, которую задержали в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане и была закуплена Глобальным фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Наркологической службы Министерства здравоохранения Таджикистана Рустама Шарипова.

По словам Шарипова, ответственность по доставке груза до Таджикистана также лежит фонде. По словам источника агентства в ООН, «ответственность лежит на грузоотправителе и транспортной компании, которая перевозит груз». По его словам, договор предполагает, что груз должны сначала доставить в Таджикистан и только с этого момента ответственность за него ложится на организацию, которая его заказывала.

Напомним, ранее сегодня сотрудники таможни Внуково обнаружили более 1 тонны метадона. Пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву из Кельна. По данным таможни, стоимость груза на черном рынке может превышать 5,8 млрд рублей.

Отметим, что накануне сотрудники силовых структур России и Белоруссии пресекли деятельность международной группировки наркоторговцев, которая длительное время производила и сбывала крупные партии метадона. В результате спецоперации изъяты наркотики на $1,5 млн.



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